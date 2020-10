Una donna di 75 anni è stata investita questa mattina a Cagliari mentre attraversava sulle strisce pedonali tra via San Benedetto e via Boito.

Il conducente dell’auto, un 63enne cagliaritano, stava percorrendo la via in direzione Quartu. Il pedone è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.