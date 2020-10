È in programma per mercoledì 21 ottobre, in modalità online a causa dell’emergenza sanitaria in atto, il confronto fra i candidati alla carica di sindaco del comune di Maracalagonis.

In corsa: Francesca Fadda (Vivere Maracalagonis), Gregorio Contini (Insieme per amministrare Maracalagonis) e Saverio Pinna (Insieme per Maracalagonis).

Il dibattito, organizzato dall’Associazione Velio Spano, sarà trasmesso in diretta streaming.