Si terrà giovedì 22 ottobre lo sciopero generale dei lavoratori di Chimica verde proclamato da Cgil, Cisl e Uil, per protestare contro la mancata attuazione del programma di investimenti nella chimica verde che avrebbero dovuto rilanciare l’area industriale del nord Sardegna.

Insieme allo sciopero, i sindacati attiveranno un presidio a Sassari, in piazza d’Italia, e alle 11 incontreranno la Prefetta Maria Luisa D’Alessandro per consegnarle una lettera indirizzata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con cui si chiede la convocazione urgente dei firmatari del protocollo d’intesa del 2011, sulla chimica verde, per riattivare il prima possibile il programma di investimenti e tenere fede agli impegni presi con il territorio.