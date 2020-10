“L’approvazione del testo che riconosce il principio di insularità da parte della Commissione Affari costituzionali del Senato è un risultato di grande importanza. Ai senatori sardi di tutti i partiti vada il plauso per come hanno saputo seguire questa delicata partita e creare attorno ad essa il necessario consenso, decisivo adesso che il testo passerà all’aula”. Lo dichiara, in una nota, l’esponente dei Riformatori, Michele Cossa, presidente della Commissione speciale per l’insularità.

“Questo primo fondamentale passaggio – aggiunge Cossa – testimonia quanto la determinazione e la coesione dei sardi su temi fondamentali per la Sardegna possa portare al raggiungimento di obiettivi che paiono al di là delle nostre possibilità. La Commissione speciale per l’insularità è impegnata in questi giorni nell’elaborazione di un testo di legge nazionale ordinaria da sottoporre al Consiglio regionale: quanto è successo oggi al Senato ci incoraggia moltissimo ad andare avanti su questa grande battaglia del popolo sardo”, conclude Cossa.