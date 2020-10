“Covid-19: ormai in Sardegna abbiamo circa 250/300 contagi al giorno e vi ricordo che pure gli asintomatici contagiano, le teorie tranquillizzanti di gente come Bassetti, Zangrillo e simili, sono state spazzate via in pochi giorni, infatti non parlano più, ho fatto una piccola raccolta di post pubblici di inquietanti personaggi, se sono tra i vostri contatti eliminatevi immediatamente dai miei e se li frequentate vi consiglio di stare più che attenti, compiono un reato non rispettando le regole, calunniando e minacciando la salute pubblica, questo post lo rendo pubblico perché chi vuole lo condivida…”, è un duro attacco quello lanciato dal medico infettivologo Antonio Pintus sulla sua pagina Facebook.

“…per stare in guardia da questa gentaglia potenzialmente pericolosa per il contagio, ormai ci sono personaggi che sono diventati esperti di medicina e magari fanno i sarti o gli idraulici, a ognuno il suo. E comunque conosco tutto il disprezzo che questa gentaglia ha contro il personale medico e infermieristico, una sola risposta: F******** voi e i vostri amici. Continueremo tutti a salvaguardare al meglio la salute di ogni persona, pure di questi idioti”, sono le parole amareggiate che si leggono nel post del Dr. Pintus.

