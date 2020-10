Al fine della tutela della salute pubblica, l’Ats Sardegna ha comunicato che in seguito al contatto con un soggetto risultato positivo al Covid-19 gli alunni ed i docenti di alcune classi del I Circolo didattico S.G.Bosco di Sestu e dell’Istituto comprensivo Gramsci-Rodari dovranno presentarsi nei giorni 22 e 23 ottobre nella palestra della scuola di via Dante per l’esecuzione del tampone per la ricerca del virus SARS-Cov2 secondo il seguente calendario:

Circolo didattico S.G. Bosco

22 Ottobre 2020:

ore 11 (docenti e personale ata)

23 Ottobre 2020:

ore 9 (Classi 5A, 5B, 5C, 5D, 5E);

ore 10 (Classi 5F, 5G, 1G);

Istituto comprensivo Gramsci-Rodari

22 Ottobre 2020:

ore 9 (Classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E);

ore 10 (Classi 3F, 3G, 3H, 5A, 5B);

ore 11 (Classe 5C);

23 Ottobre 2020:

ore 10,30 (docenti e personale ata)

Avvertenze dal Comune:

I minori dovranno essere accompagnati da un solo genitore. E’ importante rispettare l’isolamento fiduciario per i soggetti sottoposti al test del tampone fino al ricevimento dell’esito negativo dello stesso.

L’esito del tampone sarà consultabile nel personale fascicolo sanitario, tramite l’utilizzo della tessera sanitaria, in questo sito