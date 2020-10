“Da domani nei gazebo della coalizione che sostiene la mia candidatura a Sindaco di Quartu, sarà possibile fare screening con test sierologici covid19 per gli over65. Dopo le iniziative a sostegno dei giovani vogliamo prenderci cura del nostro patrimonio più grande: gli anziani” così Christian Stevelli annuncia l’iniziativa simbolica e di sensibilizzazione che partirà da domani giovedì 22 ottobre.

“I test” precisa Stevelli “saranno gratuiti e su base volontaria e saranno somministrati su un’ambulanza che girerà tra i gazebo con personale medico debitamente formato; saranno messi a disposizione da associazioni che stanno sensibilizzando la popolazione in tutta la Sardegna. Da sindaco sarà mia cura replicare iniziative di questo tipo già sperimentate in altre città della Sardegna in cui si è attuato un controllo massiccio della popolazione residente anche attraverso test rapidi. Così come in campagna elettorale abbiamo attuato misure rigide di secondo i protocolli Covid19, ora vogliamo dare un segnale di attenzione alle fasce più esposte al rischio pandemico”.

Il dott. Luigi Cadeddu dell’associazione Hsf Italia, responsabile dell’iniziativa, precisa che “l’obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare le pubbliche amministrazioni perché rendano diffuso ed accessibile il test in tutte le fasce della popolazione e in tutti i territori. Seguendo le indicazioni dell’OMS e dell’ISS che consigliano una mappatura dell’andamento del virus nelle persone asintomatiche, quindi nella fase precedente al COVID, per aver la possibilità di isolarle o distanziarle dalle fasce più deboli a rischio di malattia. L’importanza della conoscenza delle aree di positività del Corona Virus, aree che non manifestano sintomi clinici ma che potrebbero comportare la diffusione del Virus in individui fragili, anziani, polipatologici o immunidepressi risulta fondamentale per il tracciamento del virus, la sua identificazione ed il suo isolamento”.