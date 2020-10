Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica per fare il punto sulla situazione alla luce delle nuove line guida entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus. Lo ha convocato per domani, giovedì 22 ottobre, il prefetto di Cagliari, Gianfranco Tomao.

Una riunione per affrontare e coordinare le varie attività dopo le nuove restrizioni. Al momento in Prefettura non sono arrivate particolari richiesta d’aiuto dei sindaci per eventuali lockdown o chiusure mirate.