Amministrative a Maracalagonis: confronto tra i candidati sindaco ma era presente solo Contini (senza mascherina)

Si è svolto in modalità online a causa dell’emergenza sanitaria, quello che sarebbe dovuto essere il confronto fra i candidati alla carica di sindaco del comune di Maracalagonis.

Al dibattito alla fine ha partecipato solo Gregorio Contini (Insieme per amministrare Maracalagonis) mentre erano assenti Francesca Fadda (Vivere Maracalagonis) e Saverio Pinna (Insieme per Maracalagonis).

Se Francesca Fadda non ha dato conferma della partecipazione al confronto, Saverio Pinna ha comunicato che è in autoisolamento per aver avuto contatti con un caso sospetto di Coronavirus.