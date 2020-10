Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno concluso l’operazione “Marina Express”, iniziata tra il 2017 e il 2018 per il recupero delle aree urbane particolarmente afflitte dal fenomeno dello spaccio di stupefacenti e sostenuta dall’azione investigativa della Seconda Sezione “Contrasto alla Criminalità Diffusa” della Squadra Mobile, con particolare attenzione alle aree urbane di via Tevere, San Michele e Is Mirrionis, il cui mercato della droga spesso confluiva, attraverso precisi corrieri, nell’area della movida cittadina concentrata nel quartiere cittadino della “Marina”.

Nella tarda serata di ieri, proseguendo l’attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari, gli investigatori della Seconda Sezione della Squadra Mobile hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due soggetti promotori di due distinte associazioni per delinquere.

Notizia in aggiornamento