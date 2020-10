La sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta intorno alle 19:30 di ieri per il distacco di calcinacci da un palazzo condominiale di quattro piani, in piazza Francesco De Esquivel.

La squadra ha messo in sicurezza l’area delimitando il tratto di marciapiede interessato e tramite l’autoscala hanno eliminato le altre parti pericolose. Le operazioni di messa in sicurezza si sono protratte per circa due ore.

Non risultano persone coinvolte.