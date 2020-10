A Porto Torres ci sono 19 positivi (di cui uno ricoverato) e 25 persone in regime di quarantena. Lo scrive il sindaco Sean Wheeler che certifica “un leggero aumento rispetto agli ultimi dati”.

“Mi hanno segnalato – si legge nella nota del sindaco – tante richieste di aggiornamenti. L’ho già scritto e la criticità è generalizzata in Sardegna: purtroppo l’Ats non riesce a inviarci dei report con frequenza quotidiana e i numeri spesso non combaciano con le vostre notizie di prima mano, quelle che potete ricevere da amici e parenti. Di sicuro, però, si tratta di dati ufficiali, verificati, riferiti al nostro specifico Comune, e devo dire che quasi sempre, successivamente, non confermano le voci che corrono in città. Che rimangono, appunto, soltanto informazioni non verificate e spesso non esatte. Vi prego di attenervi quindi a queste informazioni e non lasciarvi prendere dal panico o dall’ansia. Qualora non ci sono comunicazioni da parte mia, significa che non abbiamo nuovi aggiornamenti”.

“Vi chiedo anche – conclude Wheeler – di rispettare rigidamente tutte le misure di cautela. Mascherine, igiene delle mani e la distanza soprattutto con le persone con le quali non convivete. Il momento è critico ed è sotto agli occhi di tutti, quindi serve la massima collaborazione”.