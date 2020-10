“Le grandi stagioni culturali di Quartu e le grandi visioni da Presidente della Provincia trasformate in azione e realtà. La mia esperienza personale va alla nascita dell’European Jazz Expo, un festival che in pochi anni conquistò l’attenzione di tutto il panorama internazionale e che riportò Cagliari e il movimento musicale della Sardegna, agli apici dell’interesse europeo. Un successo straordinario frutto di grandi convergenze e di ambizioni reali che non saranno mai più potute accadere senza la sagacia, la forza e l’intelligenza politica (nel senso più alto del termine) di Graziano Milia. Erano altri tempi? Sì, ma proprio per questo abbiamo bisogno dei migliori intelletti per ricominciare a sognare… ora più che mai”.òà

Con queste parole, Michele Palmas, fratello di Massimo, ha voluto lanciare il suo sostegno alla candidatura di Graziano Milia.

Ricordiamo che i fratelli Palmas sono entrambi patron di Jazz in Sardegna e Sardegna Concerti, ma anche coinvolti nel Festival S’Ard, nel COCIS Consorzio Circuiti dello Spettacolo in Sardegna, nella Cooperativa Sardinia Jazz, nell’Associazione Bes e per finire nell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Ancora aperte alcune vicende giudiziarie sulla gestione dell’Anfiteatro di Cagliari, sono da sempre molto legati politicamente sia alla destra che alla sinistra, molto attivi a Cagliari durante le amministrazioni Delogu e Floris e in contemporanea con l’amministrazione comunale di Quartu proprio nel periodo di Graziano Milia.