Sono 34 le sanzioni elevate da Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia municipale a Nuoro per violazioni alle norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus.

I controlli congiunti sono stati pianificati nel corso del comitato ordine e sicurezza pubblica convocato dal prefetto Luca Rotondi a seguito dell’entrata in vigore del Dpcm del 13 ottobre poi modificato il 18 ottobre scorso. In particolare, 4 sanzioni hanno riguardato esercizi pubblici che avevano omesso di esporre all’ingresso del locale un cartello riportante il numero massimo di persone ammesse all’interno.

Le altre sanzioni, invece, sono scattate per il mancato utilizzo delle mascherina da parte dei cittadini ma anche di alcuni baristi, per il mancato rispetto dalla distanza interpersonale e per aver consumato bevande nei bar dopo le 18 senza sedersi al tavolo.