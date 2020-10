Screening sierologici anti-Covid gratuiti al gazebo elettorale del centrodestra a Quartu. Non si placa la polemica che vede protagonista il candidato Christian Stevelli, che aveva invitato tutti i cittadini over 65 anni di Quartu Sant’Elena a presentarsi per un controllo, scatenando l’ira dell’opposizione.

Dopo i numerosi interventi politici da parte di esponenti dei vari schieramenti, ora siamo venuti a conoscenza che l’Hsf, l’azienda scelta dal candidato Stevelli per effettuare gli screening sierologici anti-Covid, ha come referente Maria Cadeddu e figlia del dottor Luigi Cadeddu, presidente di Hsf Italia.

Risulta quindi ancora più chiaro il legame tra Hfs Italia e il candidato sindaco Cristian Stevelli.

Il curriculum di Maria Cadeddu:

Il curriculum di Luigi Cadeddu: