Tre nuovi casi di positività al Covid 19 nella città di Carbonia, a comunicarlo è la Sindaca che annuncia: “L’Ats mi ha appena comunicato che vi sono tre nuovi casi di positività nella nostra città. Due sono in isolamento domiciliare, mentre il terzo è ospedalizzato ed è stato trasferito dal Sirai all’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

Le autorità sanitarie competenti hanno già provveduto a porre in quarantena tutte le persone con cui sono entrate in contatto.

Ad oggi, i casi positivi registrati ufficialmente nel Comune di Carbonia a decorrere dal 24 Agosto sono 21, dei quali 14 negativizzati.

Quindi, attualmente, 7 sono i casi di positività in corso. Le persone attualmente in quarantena nella nostra città sono 32, numero comprensivo di tutti i positivi e dei contatti a loro collegati.

I dati del nostro Comune, quindi, non sono gravi, ma è necessario un sempre maggiore senso di responsabilità da parte di tutti noi. È essenziale rispettare le prescrizioni al fine di evitare un nuovo lockdown, come paventato nel pomeriggio di ieri dal Presidente della Regione Sardegna”.