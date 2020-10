Anci Sardegna punta al Recovery fund e lo fa spronando i Comuni della Sardegna a candidarsi con manifestazioni di interesse per accedere alle possibilità non solo del fondo di recupero ma anche del Piano per il Sud e del nuovo ciclo di programmazione 2021-2027. Dal canto suo l’associazione “fornirà tutto il supporto necessario per l’attività di coordinamento coi ministeri e con la Regione”.

“Non chiediamoci cosa possa fare la Regione per noi, chiediamoci cosa possiamo fare noi per la Sardegna e per le nostre comunità – scrive il presidente dell’Anci Sardegna, Emiliano Deiana, citando un discorso di Kennedy – Ci saranno opportunità per le aree metropolitane, per le Città capoluogo mentre vanno costruiti i percorsi per consentire anche alle aree interne e costiere di concorrere per cogliere nuove opportunità di sviluppo. I temi sono quelli dell’innovazione, di un’economia green, dell’istruzione e della formazione, della mobilità sostenibile, della sanità territoriale, dei beni comuni, delle reti telematiche, delle filiere produttive legate alle vocazioni territoriali”, conclude.