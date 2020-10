Il reparto di Neurologia di Palazzo Clemente a Sassari è stato convertito dall Aou in reparto Covid: complessivamente, le unità per la gestione dei pazienti contagiati dal virus diventano sei.

“In considerazione del continuo aumento dei pazienti con coronavirus, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari si è vista costretta a convertire un’altra struttura in reparto Covid”, si legge nella nota dell’Aou. “I pazienti ricoverati in Neurologia sono stati trasferiti in altri reparti dell’azienda”, spiegano i dirigenti.

“Siamo di fronte a una situazione critica – fa presente il direttore del presidio, il dottor Bruno Contu – e l’Aou, con l’impegno e lo sforzo continui di tutto il personale, sta facendo il possibile per far fronte a questa pandemia che sta assumendo proporzioni di vasta portata”.