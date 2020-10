“Polizia in tenuta antisommossa di fronte il centro di accoglienza di Villaggio Prenestino, a Roma. Sono lì per impedire di usicre ai clandestini malati di covid. Il centro è in quarantena per numerosi casi, ma loro vogliono uscire lo stesso”, è Maurizio Politi, capogruppo della Lega nella capitale, a pubblicare il video di ciò che sta accadendo nel centro migranti.

“Invece di prendere provvedimenti, come più volte abbiamo denunciato nei sopralluoghi dei mesi scorsi, si preferisce mandare le nostre forze dell’ordine al macello, con il serio rischio di ammalarsi. Siamo allo schifo più assoluto. Basta!”, conclude Politi nel post.