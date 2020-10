“Garantire centralità e dignità al lavoro di tutti i cittadini, contrastare la deprivazione e la perdita dei diritti, in particolar modo di chi è più esposto ai rischi del precariato, è una priorità. Ed è per questo che serve un dibattito alto e serio sull’introduzione di un salario minimo”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in un messaggio al Festival del Lavoro.

“Abbiamo quindi il dovere di assicurare sempre ai lavoratori condizioni di sicurezza e di qualità. Sono queste le direttrici lungo le quali deve muoversi l’impegno delle Istituzioni per affrontare le complesse sfide che ci attendono”, aggiunge.