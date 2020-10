“Si arriva a questa decisione non a cuor leggero e dopo che questa mattina abbiamo appreso dalla ASSL la decisione di chiudere il Liceo Artistico per la presenza di numerosi casi positivi al Covid-19 – spiega il Sindaco Andrea Lutzu sui social -. I dirigenti, ciascuno nell’ambito della rispettiva autonomia, nei prossimi giorni stabiliranno le modalità della riduzione delle lezioni in presenza e quelle della didattica a distanza”.

Da quanto si legge nel comunicato del sindaco, “negli istituti scolastici superiori cittadini si profila una riduzione delle lezioni in presenza del 30/40%. Se ne è discusso questa mattina nella sede della provincia nel corso di un incontro con i dirigenti scolastici convocato con urgenza dal Sindaco di Oristano Andrea Lutzu e dall’Assessore comunale alla pubblica istruzione Massimiliano Sanna”.