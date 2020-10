Dieci giorni fa la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha dato il via libera al decreto attuativo della Legge Clima, con uno stanziamento di 30 milioni per le Città Metropolitane, divisi a metà tra 2020 e 2021, da investire proprio in questo particolare sistema di rinverdimento delle aree urbane, ma il Comune di Pula anticipa le indicazioni e sperimenta la forestazione urbana.

Il progetto “Un Bosco in città” firmato da DMC Studio Architetti di Cagliari, prevede la creazione di 16mila metri quadri di area verde attrezzata nella località San Raimondo, lungo la strada che collega a Nora, con una particolare attenzione alla storia del luogo e alla scelta delle specie botaniche. Lunedì 26 ottobre cominceranno i lavori del secondo lotto (nel primo si era provveduto alla pulizia dell’area incolta di 9 mila mq, ricoperta da pietre e massi) che prevedono la piantumazione di 165 alberi, 562 arbusti, 77 rampicanti, 500 erbacee perenni e abbondanti fioriture diversificate nelle stagioni che offriranno al bosco colori e profumi sempre diversi. Il costo complessivo dell’intervento è di 240 mila euro con spese moderate per la manutenzione e l’irrigazione.

L’area presenta caratteri di notevole rilevanza storica, inserita com’è tra il cimitero, via Nora e la chiesetta di San Raimondo dove, durante la celebrazioni per Sant’Efisio, fa tappa la processione, prima di giungere al santuario omonimo di Nora. Un luogo che fa da suggestivo scenario a eventi legati alla tradizione locale. “Siamo partiti dal recupero della memoria attraverso i racconti degli anziani, perché prima ancora di progettare uno spazio è importantissimo conoscerne le caratteristiche, i tratti distintivi, in modo che il lavoro alla fine rispetti la memoria, l’identità e la storia dei luoghi e dei suoi abitanti. Poi ci siamo concentrate sulla scelta del verde» spiega Martina Dettori, la più giovane delle paesaggiste dello Studio, tutto al femminile, DMC.