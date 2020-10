“Oggi 349 contagi. I numeri confermano le nostre preoccupazioni su quel che non è stato fatto da marzo a oggi. Il presidente irresponsabile è il responsabile. Ha aperto le discoteche mentre il virus circolava. Il 12 agosto abbiamo chiesto il parere del comitato tecnico scientifico che avrebbe dato il via libera all’apertura. Ancora non abbiamo il parere”, è il duro attacco lanciato dal consigliere regionale dei Progressisti Massimo Zedda, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“Avrebbe dovuto aumentare i posti letto, assumere personale sanitario, acquistare le dosi di vaccino e aiutare le attività economiche. Ha spostato la data delle elezioni comunali a fine ottobre, non accorpandole con il referendum, aumentando le occasioni di contagio e sprecando 9 milioni di euro. Ha sprecato milioni con un’app inutile che non traccia i contatti tra persone. Mesi fa abbiamo chiesto di parlare di scuola, di trasporti e di sanità. Ci è stato consentito solo a ottobre. Da settimane le notizie che arrivavano dagli ospedali erano drammatiche, ma qualche giorno fa ci hanno risposto che tutto andava bene, tutto funzionava e che eravamo allarmisti – prosegue Zedda – la situazione è drammatica perché i contagi crescono e gli ospedali stanno esaurendo i posti letto. Hanno moltiplicato le Asl, vorrebbero raddoppiare le Province e propongono di assumere centinaia di portaborse. Queste sono le loro priorità”.

“Il presidente della Regione ha chiesto aiuto a tutte le forze politiche, solo ora, in ritardo. Lo chiede perché la situazione drammatica rischia di precipitare. Lo stiamo facendo da mesi, seguendo l’invito alla collaborazione del Presidente Mattarella. Purtroppo, inascoltati. Per il bene di tutte e tutti continueremo a dare il nostro contributo. Ci aspettiamo la soluzione dei problemi e non la continua propaganda. La situazione è fuori controllo perché il presidente della Regione non ha mai avuto il controllo della situazione”, conclude il consigliere dei Progressisti.