349 casi positivi in 24 ore, questo è l’ultimo dato che riguarda i contagi da coronavirus in Sardegna, un numero impressionante che ci deve portare a riflettere e capire gli errori che non dobbiamo ripetere.

Quando tra aprile e giugno vedevamo crescere i dati dei contagi, i ricoveri, le terapie intensive mai avremmo potuto immaginare quello che sta avvenendo oggi in Sardegna.

Nell’isola il picco è stato tra il 5 e il 13 aprile dove abbiamo avuto i maggiori numeri di contagio (914 positivi) e 151 ricoveri in ospedale e 31 in terapia intensiva.

Sembravano numeri importanti ma siamo stati bravi, abbiamo capito, ci siamo impeganti e siamo rimasti chiusi in casa, poi è arrivata l’estate e con quella le vacanze, i turisti e le discoteche.

Nel frattempo abbiamo avuto un Presidente della Giunta Regionale che non è stato capacxe di dire l’unica parola che avrebbe avuto il consenso del Governo Conte, cioè i tamponi all’arrivo nei porti e aeroporti sardi.

Questa cosa non l’ha mai detta e siamo finiti a far compilare ai turisti una semplice autocertificazione che nessun ha mai ritirato.

Poi è arrivato Briatore, Zoffili, la movida e le serate danzanti ma è mancato il controllo da parte della Regione Sardegna che non ha fatto nulla per verificare che si garantissero i distanziamenti nei locali sia del personale che degli avventori. Uno delle domande che oggi dovremmo fare a Solinas è quella di darci un elenco preciso degli interventi di controllo da parte della Regione e da parte dello Spresal che ha la mission di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Nulla, nulla si è fatto e oggi il risultato è sotto gli occhi di tutti, siamo in piena emergenza con 4.286 casi attualmente positivi, con 275 persone ricoverate e 36 in terapia intensiva.

Poi l’errore del rinviare le elezioni a ottobre per non farle in contemporanea al referendum del 20 e 21 settembre, che oltre ad essere stato un danno economico di 9 milioni di euro, potrebbe essere un disastro sanitario.

Caro Presidente Solinas, oggi è facile proporre lo stop and go, oggi è facile prendersela con gli studenti, oggi è facile prendersela contro gli assembramenti, ma forse se si girasse e si guardasse alle spalle capirebbe che gli errori gli ha fatti lei dimenticando, per tre mesi, che il Covid esisteva.