Covid, San Gavino, ora è emergenza anche negli ospedali del territorio

Dopo l’ Ospedale Santissima Trinità di Cagliari, l’Ospedale San Martino di Oristano è ora la volta dell’Ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino.

Ancora una volta assistiamo a una situazione di paralisi di un presidio ospedaliero con conseguente disagio di tutto il servizio 118 e decine di ambulanze in coda all’ingresso del pronto soccorso. Nei giorni scorsi era stato proprio il nosocomio di San Gavino ad accogliere molte delle ambulanze rifiutate dal pronto soccorso oristanese.

“Quello che sta accadendo è surreale e inaccettabile, noi stiamo lavorando in condizioni di grave stress e di autentico pericolo per i pazienti a cui forniamo il primo soccorso” riferisce uno degli operatori del 118 in coda da diverse ore in attesa di sapere se il pronto soccorso sarà in grado di prendere in carico i pazienti o se ancora una volta dovranno essere assegnati ad altre destinazioni.

di Erminia Tanda