La sala operativa 115 del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari ha ricevuto durante la scorsa notte, un numero considerevole di richieste di soccorso per fuga gas. Tutte le squadre erano impegnate nella verifica strumentale delle segnalazioni per scongiurare la pericolosità delle zone interessate.

Insieme alle squadre di pronto intervento della centrale, sul posto è accorsa anche la squadra specialistica NBCR per il supporto alle verifiche di sicurezza.

Le squadre dei Vvf hanno verificato tutte le chiamate al fine di scongiurare che, in mezzo a tanti rilevamenti innocui, non vi fosse qualche perdita da mettere in sicurezza.

Alle 23:30 erano oltre trenta le chiamate in coda.