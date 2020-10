Questa notte, la notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, torna in Italia l’ora solare il cambio dall’ora legale a quella solare avverrà, come di consueto, alle tre del mattino di domenica, quando con l’orologio si dovrà tornare indietro di un’ora, precisamente alle due.

Per gli smartphone il cambio dell’orario dovrebbe avvenire automaticamente. Da questo fine settimana in poi quindi, farà buio un’ora prima e domenica, per la gioia di molti, dormiremo un’ora in più.