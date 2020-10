Sarà necessario attendere il ballottaggio di lunedì 27 ottobre per sapere chi tra Barbara Barbieri e Antioco Floris siederà nel Consiglio di amministrazione dell’Ersu in rappresentanza dei docenti dell’Università di Cagliari. E’ questo l’esito del primo turno di votazioni che si è svolto giovedì in modalità elettronica, a cui hanno partecipato 412 tra docenti e ricercatori dell’Ateneo su 954 aventi diritto al voto, pari al 43,19% del corpo elettorale.

Per la prima volta si poteva esprimere la propria preferenza da un dispositivo elettronico, pc, tablet o smartphone: le operazioni si sono svolte regolarmente, senza alcun intoppo di natura informatica. Questi i dati, approvati dalla Commissione elettorale centrale: Barbara Barbieri, docente al Dipartimento di Scienze politiche e sociali, ha ottenuto 165 preferenze; Antioco Floris, che insegna al Dipartimento di Lettere, lingue e Beni culturali 125, mentre Emilio Ghiani (del Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica) si è fermato a 110.

Dunque, lunedì prossimo, dalle 9 alle 18, con le stesse modalità, si svolgerà il ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti per decidere chi rappresenterà i docenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Ente regionale per il diritto allo studio che rimarrà in carica per il triennio 2020/23.