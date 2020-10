La Dinamo Banco di Sardegna torna in campo domani a Venezia per allungare la striscia positiva dopo le tre vittorie consecutive tra campionato e Champions. Nella sfida in programma alle 17,30 al Taliercio, i biancoblu di coach Pozzecco incontreranno una Reyer solida e lanciata insieme ai sassaresi alla rincorsa di Milano. Nelle file della Dinamo mancherà ancora Stefano Gentile, mentre la stella Justin Tillman, completamente recuperato, promette spettacolo.

“Venezia ha avuto la forza, la bravura e anche la possibilità di confermare l’osso duro del roster per anni aggiungendo stagione dopo stagione elementi validi come ad esempio Fotu e Lollo D’Ercole, è la seconda miglior difesa del campionato, dopo l’ultima sconfitta con Pesaro avrà voglia di rivalsa e farà vedere che in casa loro è difficile giocare”, ha detto l’assistant coach Gerry Gerosa nella consueta presentazione della gara di campionato.

“Noi dobbiamo essere bravi a continuare il lavoro delle ultime due gare, continuare a essere tutti sulla stessa pagina, continuare a migliorare il nostro sistema difensivo. È essenziale quindi giocare con unità di intenti come stiamo facendo già in allenamento durante la settimana, e servirà la stessa durezza mentale avuta contro il Galatasaray, dovremo avere voglia di aiutarci, essere cattivi e aggressivi tutti insieme sul parquet”.