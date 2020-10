Sono state ore difficili quelle appena trascorse per i Vigili del fuoco di Cagliari, che sono stati impegnati in due distinti interventi per degli incendi divampati nel Cagliaritano.

Il primo rogo è divampato nella notte, intorno alle 2:00, in piazza del Carmine a Cagliari, dove a bruciare è stata una copertura in un attico di un palazzo.

La sala operativa del 115, ricevute le richieste di soccorso, ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento con un’APS, in supporto un’autoscala e un’autobotte per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area dove si sono sviluppate le fiamme, evitando la loro propagazione alla struttura e all’appartamento sottostante.

I Vigili del Fuoco al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause dell’evento.

Successivamente questa mattina, intorno alle 10:30, in via Don Orione a Selargius è divampato un incendio in un appartamento sito al primo piano di una palazzina.

La sala operativa del 115 ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento “2A” della sede centrale di viale Guglielmo Marconi.

Gli operatori dei Vvf, giunti sul posto, hanno provveduto all’estinzione delle fiamme che hanno coinvolto alcune stanze, alla bonifica dei focolai residui alla messa in sicurezza della struttura.

Il rogo ha coinvolto arredi e pareti della struttura. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta.

Al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, i pompieri hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.