“Le sue esternazioni sono caratterizzate da un preoccupante distacco dalla realtà dei fatti”, scrive in una nota il capogruppo del Partito sardo d’azione Franco Mula.

Il centrodestra difende il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, in relazione agli attacchi di Massimo Zedda (Progressisti) sulla gestione dell’emergenza sanitaria, “Zedda accusa il presidente Solinas di avere la responsabilità dei contagi, e di prendere decisioni da solo”. Ma, secondo Mula, “è falso, considerata la capigruppo di ieri, nella quale tutte le forze politiche non solo sono state coinvolte, ma anche sollecitate al massimo confronto per giungere a decisioni che siano frutto di dialogo, di condivisione, di accordo”.

Secondo il capogruppo della Lega, Dario Giagoni, si tratta di “esternazioni incomprensibili e fuori luogo”. L’ex sindaco di Cagliari ha sostenuto che la Regione ha sprecato milioni di euro per una app, Sardegna sicura, che non funziona. “E’ costata 26,552 euro”, puntualizza invece l’esponente del Carroccio. Stefano Tunis (Sardegna 20Venti) parla di Zedda come dell’ex leader dell’opposizione: “Il suo è un grido di dolore”, dice.

