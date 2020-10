Eusebio Di Francesco si gusta la seconda vittoria di fila, dopo il colpaccio a Torino. “Siamo partiti molto bene – ha detto a fine gara – positiva la reazione dopo lo svantaggio. Nel finale del primo tempo ci siano abbassati troppo ma poi abbiamo reagito. Nella ripresa abbiamo gestito meglio anche grazie a inferiorità numerica. Certo che però la partita andava chiusa un po’ prima”.

E più in generale, “la squadra sta crescendo- ha spiegato- ma dobbiamo assolutamente continuare su questo percorso. Il risultato aiuta: due vittoria di fila sono importanti, fanno bene”.

Problemi in difesa: “Non mi piace parlare dei singoli reparti ma di fase difensiva che coinvolge tutta la squadra”. Giovanni Stroppa, dal canto suo, analizza gli alti e bassi della sua squadra: “Nel primo tempo – spiega il mister del Crotone – potevamo anche chiudere in vantaggio. Ma ancora dobbiamo migliorare la lettura di certi momenti della gara: sembriamo intimoriti e fragili”.

Ripresa paradossalmente più matura. “Siamo rimasti in dieci – continua Stroppa – non so se sia stato decisivo quell’episodio, magari è stato frettoloso ma non voglio fare valutazioni. Nonostante tutto siamo cresciuti e siamo rimasti bene in partita”.