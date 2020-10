Incidente stradale questa mattina alle porte di Cagliari. Una VW Touran, guidati da un 42enne di Cagliari, nel percorrere la via M.S. Agostino in direzione via Roma, arrivato all’altezza del varco porto, ha tamponato il veicolo che lo precedeva, una Opel Corsa condotta da un cagliaritano di anni 67.

È intervenuto sul posto il personale del 118 con successivo trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.