Nel pomeriggio di domenica 25 ottobre, a Cagliari, un bimbo di 3 anni è uscito di casa da solo e ha percorso a piedi quasi un chilometro, fino a quando una coppia di fidanzati lo ha fermato e consegnato ai carabinieri che lo hanno riportato a casa.

Il piccolo era in casa con la mamma quando ha deciso di avventurarsi per le strade del capoluogo dopo che il papà, uscito di corsa per lavoro, non aveva chiuso perfettamente la porta d’ingresso dell’abitazione. Il bimbo ha percorso da via Balilla a via Stamira a piedi.

Una coppia di fidanzati ha notato il bambino passeggiare per strada confuso, lo hanno avvicinato e gli hanno chiesto da dove arrivasse. Il bimbo ha detto di essere uscito, ma non ha saputo indicare la strada di rientro. I fidanzati hanno chiamato immediatamente il 112.

Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Cagliari, intanto la madre del bimbo si era già accorta della sua scomparsa e aveva chiamato proprio il 112. I militari hanno riaccompagnato il bimbo a casa. Per lui e per i genitori fortunatamente solo tanta paura.