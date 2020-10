“Buongiorno cari concittadini, ho due notizie da comunicarvi: un nostro concittadino è stato dichiarato dall’ATS guarito dal coronavirus, abbiamo però la presenza di altri due cittadini positivi, che presentano sintomi e si trovano in isolamento domiciliare”, a renderlo noto è la sindaca del comune di Pula Carla Medau attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“Come vi ho accennato in questi giorni le comunicazioni con l’ATS risultano frammentate e talvolta assenti, per questo ringrazio i cittadini che spontaneamente mi stanno comunicando l’esito dei tamponi. Sono informazioni preziose che ci consentono di attivare i protocolli sanitari previsti nel ritiro dei rifiuti e l’eventuale assistenza”, prosegue la sindaca.

“Ai due nuovi concittadini positivi rivolgiamo i nostri migliori auguri di una pronta ripresa. Auguro a tutti una felice giornata anche se questo primo giorno di restrizioni che considero innaturali ed eccessivi per la nostra realtà suscitano preoccupazione per il futuro. Teniamo duro e restiamo in attesa di tempi migliori”, conclude Medau.