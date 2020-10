Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale Fanni Bernardo, 42enne pluripregiudicato. Ieri pomeriggio, mentre percorrevano Via Quintino Sella, a Cagliari, hanno notato e riconosciuto Fanni, che vista la presenza della Volante ha improvvisamente accelerato l’andatura percorrendo a forte velocità diverse vie, fino ad arrestare la marcia in Via Serbariu dove è stato raggiunto dai poliziotti.

L’uomo dopo essere sceso rapidamente dall’auto ha cercato di entrare in un palazzo ma i poliziotti sono riusciti ad impedirglielo e a quel punto lo stesso ha iniziato ad urlare ed inveire frasi oltraggiose e minacciose, cercando anche di attirare l’attenzione delle persone presenti nella via. Dalle parole ai fatti perché, non riuscendo nell’intento di sottrarsi al controllo, ha strattonato e spintonato un Agente, ma la reazione determinata dei due poliziotti ha permesso di immobilizzare l’uomo e metterlo in sicurezza all’interno dell’auto di servizio.

Fanni è stato quindi arrestato ed è stato portato in casa in attesa dell’udienza per direttissima prevista per questa mattina.