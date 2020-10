Nella notte tra sabato e domenica gli Agenti della Questura di Cagliari hanno arrestato due uomini di Carbonia, sorpresi nel tentativo di rubare in un punto di ristoro in Viale Sant’Avendrace, in città, cercando di forzare i distributori automatici di bevande e bibite. Gli agenti della Squadra Volanti sono stati allertati dal Centro Operatorio, dopo che la società di vigilanza che gestisce il sistema di videosorveglianza ha chiamato il 113, riferendo della presenza di due soggetti che all’interno del locale stavano forzando le macchinette.

Gli equipaggi delle Volanti hanno raggiunto il locale nel giro di pochissimo tempo.

I due soggetti sono stati subito riconosciuti dai poliziotti, Stefano Dettori 40enne e Riccardo Locci 35enne, entrambi pluripregiudicati di Carbonia, che nello scorso mese di marzo avevano messo a segno un furto all’interno di un esercizio commerciale in città. Questa volta, invece, hanno tentato di aprire con dei ferri, le ante dei distributori di bevande e seppur non sono riusciti a rubare nulla perché l’arrivo degli Agenti ha messo fine alla loro impresa, hanno comunque causato ingenti danni al punto di ristoro.

I due “trasfertisti” sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato ed al termine degli atti sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.