Ieri ha sfiorato il ritorno al gol con un colpo di testa che ha favorito poi la rete del compagno di squadra Joao Pedro. E oggi confeziona un assist per la lotta al coronavirus: l’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti diventa testimonial a supporto della campagna di sensibilizzazione #IoIndossoLaMascherina: insieme ai micro influencer di Vidoser entra in campo per esortare all’utilizzo della mascherina.

Il bomber specialista nei colpi di testa ha da subito sposato la causa, registrando il proprio video con un messaggio molto chiaro: mascherina fondamentale per proteggere se stessi e gli altri.

“I nuovi target emergenti – sostiene Alessandro La Rosa, CEO di CreationDose – sono più inclini ad ascoltare l’appello di figure a loro più vicine, che comunicano utilizzando linguaggi e canali più familiari, rispetto ai canali di comunicazione tradizionale. È quindi per noi addetti del settore una chiara responsabilità morale offrire gli strumenti a nostra disposizione per promuovere campagne di sensibilizzazione sociale d’interesse nazionale”.