Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge positivi al coronavuirus. In una nota, la società rossonera afferma che “gli esiti pervenuti domenica sera dal laboratorio hanno riscontrato una positività al tampone” del portiere della nazionale dell’attaccante norvegese” e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento domiciliare e sono state informate le autorità sanitarie locali.

“Oggi il gruppo squadra è stato testato nuovamente, come da protocollo, e non sono risultate nuove positività”, si legge ancora nella nota. Il Milan aveva già svolto la serie di tamponi prima della sfida con la Roma, ma quando domenica sera è emersa la positività di un membro dello staff di Pioli è stato deciso di effettuare un nuovo giro di tamponi e sono emersi gli altri positivi, tra cui Donnarumma e Hauge che quindi sono out per il Monday night contro la Roma.

(Fonte Agi)