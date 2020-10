Martedì 27 ottobre, dalle ore 9 alle ore 15, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua sulla condotta in via Dell’Abbazia a Cagliari, per consentire i collegamenti definitivi delle opere realizzate.

I disservizi idrici interesseranno le utenze lungo le vie Sofia, Berlino e Abbazia.

Durante la ripresa dell’erogazione e fino a tarda sera potrebbero inoltre verificarsi insufficiente pressione, temporanee mancanze d’erogazione e fenomeni di torbidità.

Abbanoa assicura che il proprio personale sarà impegnato nell’effettuare gli opportuni flussaggi della rete nel più breve tempo possibile.