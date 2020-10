È tornato a colpire duro il coronavirus in Sardegna. Nel corso della giornata di domenica si sono registrati nell’Isola ben 195 nuovi casi, con 12 nuovi ricoveri e 7 decessi. Dati allarmanti, trend negativi e sanità troppo sotto pressione: tutto questo ha spinto Eugenio Pinna, operatore del 118, a dar libero sfogo alla sua tristezza, alla sua stanchezza e alla sua frustrazione in un post pubblicato sul suo profilo Facebook, nel quale si rivolge in particolar modo a tutte quelle persone che non credono alla gravità di questa emergenza sanitaria nel mondo e nella nostra Regione o, addirittura, non credono proprio nell’esistenza stessa del virus: i ‘negazionisti’.

Ecco cosa scrive Eugenio:

“Negazionista, oggi mi rivolgo a te…

Son di nuovo qui… La mia giornata è iniziata che mi avvicinavo alla macchinetta del caffè ma, niente, il telefono ha squillato… ‘codice rosso’, quindi, ci siamo dovuti infilare la tuta, come sempre, la maschera, i calzari, le visiere, 5 paia di guanti e si parte verso un covid positivo che peggiorava… Si caro Negazionista, leggi bene, esistono i positivi! La situazione è grave, menomale ancora contenibile… Attaccato il monitor visualizzati i parametri, comunicati alla nostra centrale… Disponi per il viaggio… Sono appena sveglio, ho mal di schiena, la fatica dentro questo scafandro é il triplo… Mi sento bagnato di sudore perché, tra frenesia, tensione e un po’ di adrenalina, il corpo risponde in un certo modo… Non vedo quasi niente perché la mascherina é talmente appannata che devo andare ad intuito! Ora siamo di nuovo qui, in quel posto in cui dici di esser stato, e in cui dici che non c’è nessuno… Quel nessuno sono 13 ambulanze, la quattordicesima é arrivata poco fa… A bordo della mia ambulanza, la paziente, una signora di 90 anni, sta sotto ossigeno e spero che resista… Un altra ambulanza, a bordo, ha un altra signora che, ogni tanto entra in apnea, con loro sono intervenuti anche i vigili del fuoco… Quindi, tu, caro negazionista, verresti a dirmi che anche i vigili del fuoco, gli amici di tutti, stanno partecipando attivamente in questa che tu definisci ‘FARSA’ per favorire il sistema corrotto di cui sopra??? Vaglielo a dire, poi, se riesci, mi racconterai…

Un altro paziente è a bordo di un altra ambulanza… Da 26 ORE! Perché siamo fuori? Perché dentro il pronto soccorso c è un numero di pazienti, tutti positivi spaventoso… Hanno molte difficoltà, il personale è poco e le emergenze son tante…

La quindicesima ambulanza, intanto, sta parcheggiando adesso… Io ti dico, vuoi venire a vedere cosa succede realmente? Ti aspetto, mi riconosci subito, sono quella ‘pedina’ con la divisa rossa e la cuffietta coi personaggi di ‘Siamo fatti cosi’, e ti faccio vedere se se si tratta di una farsa o meno! Ti aspetto, ma se arrivi non dire che sei quel negazionista… Io sto calmo, ma non posso garantirti la stessa cosa per tutti i miei colleghi presenti… E son tanti! A dopo, ora aspettiamo che cambi qualcosa… Ciao Negazionista!”

Il post originale: