Massimo Mulas, il candidato sindaco di Porto Torres che il centrosinistra ha designato attraverso le primarie, potrebbe essere positivo al Covid-19. A rendere pubblici i timori è stato il diretto interessato con un messaggio pubblicato subito dopo la chiusura dei seggi sulla pagina Facebook aperta per le elezioni comunali.

“Negli ultimi due giorni ho avuto dei sintomi influenzali – scrive Mulas – Questa mattina ho fatto il test sierologico e sono in attesa del risultato, nel caso mi sottoporrò anche a tampone”. L’aspirante sindaco dem fa sapere che per questo motivo non potrà seguire lo scrutinio di persona. “È stata una campagna elettorale diversa dal solito ma seria – commenta sul social – concentrata sui contenuti e senza derive di aggressività. Porto Torres ha dato una lezione di civiltà in un momento storico non facile e per questo, a urne chiuse, voglio ringraziare le concittadine e i concittadini perché è un grande segnale di speranza, a prescindere dal risultato”.

