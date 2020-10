In considerazione dell’aggravarsi dell’emergenza Coronavirus, per ridurre la possibilità di diffusione, al Policlinico Duilio Casula e al San Giovanni di Dio sono sospese sino al 15 novembre 2020 le visite, gli esami, i ricoveri programmati anche in regime libero professionale.

Sono garantite le urgenze e le attività non procrastinabili. Gli appuntamenti rinviati saranno riprogrammati nel rispetto dei tempi previsti dalla gravità delle diverse patologie.

La decisione è stata presa al fine di evitare situazioni di iper affollamento e garantire una maggior sicurezza ai pazienti e agli operatori.