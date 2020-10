Sale dal 44% di ieri sera al 59,5% l’affluenza finale ai seggi per le Comunali in Sardegna, dove 444.219 elettori erano chiamati al voto in 156 città, tra cui Nuoro, unico capoluogo di provincia.

Il dato definitivo pubblicato sul sito del Viminale registra 4 punti percentuali in meno rispetto alla precedente tornata amministrativa nell’Isola (64,9%). Il maggiore afflusso ai seggi si è registrato nel Sassarese con il 65,1%, poi nel Nuorese con il 63,2% (a Nuoro città 58,8%), quindi la provincia di Oristano con il 62,5%,. Seguono il sud Sardegna con il 58,9% e la città metropolitana di Cagliari con il 49,5%. Il centro dove il richiamo alle urne è stato più sentito è Buddusò, in provincia di Sassari, con l’81% degli aventi diritto che hanno votato.