Questa mattina numerosi studenti del liceo scientifico Mariano IV di Oristano non hanno fatto il loro ingresso in aula. “Sono più di una le classi che stamane non hanno fatto ingresso a scuola” ci conferma Thomas Spiga, studente della classe 5C e rappresentante di istituto, mentre mostra attraverso il proprio cellulare il lungo elenco degli studenti che oggi non prenderanno parte alle lezioni.

La decisione è stata presa nella serata di eri dai genitori, dopo aver appreso, attraverso le chat di classe, della positività di una docente per Covid-19, che solo appena qualche giorno fa ha tenuto lezione in più di una classe dell’Istituto di Oristano e Ghilarza.

“Abbiamo preferito mettere in isolamento fiduciario i nostri figli, siamo sorpresi che la scuola non abbia ad oggi preso alcuna decisione in merito, non ha neanche provveduto a mettere al corrente le famiglie di una situazione così delicata che rischia, non solo di compromettere la salute dei nostri figli, ma anche la tenuta della gestione delle emergenze.“ dichiara il papà di un alunno del Mariano IV.

Raggiunta telefonicamente la dirigente scolastica, la Prof.ssa Donatella Arzedi, conferma di aver ricevuto solo stamane comunicazione da parte dell’Ats della positività di un insegnante. “L’Asl ci ha appena comunicato quali sono le classi in cui ragazzi saranno posti in quarantena: si tratta di due classi di Oristano e tre della sede staccata di Ghilarza. Nelle prossime ore forniremo i nominativi degli studenti e sarà la stessa Ats a mettersi in contatto con le famiglie”.

Negli ultimi minuti si rincorrono le voci che a essere positivi siano più di un solo docente.

In questa seconda fase emergenziale destano gravi perplessità i tempi di reazione, non di certo tempestivi, della struttura sanitaria. Nell’incertezza generale si pensa già alla didattica a distanza, così come previsto dal nuovo Dpcm. “Ci stiamo ragionando in questi minuti” assicura ancora la dirigente.

Riceviamo e pubblichiamo in esclusiva il video dei rappresentanti degli studenti Thomas Spiga, Lucia Crobu e Lorenzo Chiara in merito alla situazione del Mariano IV.