Rispettando una sua antica abitudine, Graziano Milia non assisterà allo svolgimento dello spoglio ancora in corso. Come già annunciato stamane, il candidato della coalizione civica Rinascita Quartu terrà una conferenza stampa domattina alle ore 11, 00 in piazza degli Aranci, fronte palazzo comunale, in cui illustrerà le modalità di prosecuzione della campagna in vista del ballottaggio.

Queste le sue parole: “Il ballottaggio, come l’esperienza insegna è un’altra partita, che inizia sullo 0-0. Al fischio di inizio noi ci presentiamo con un risultato importante, frutto del lavoro di mesi organizzato in 6 liste civiche nuove ed inedite, che al primo turno si sono confrontate con una “pseudo-corazzata” di 10 liste espressione di partiti organizzati che governano la Regione e quasi tutti i comuni della Città Metropolitana”.

“Ora che saremo gli uni contro gli altri – prosegue Milia- sarà più facile per noi far prevalere la qualità del nostro Piano di Rinascita, la concretezza delle nostre capacità e delle nostre competenze. Andiamo avanti con fiducia, nella convinzione che mai come oggi di questo Quartu ha bisogno, al di là dei colori politici e delle simpatie”.