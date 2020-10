“Come detto con franchezza in campagna elettorale, abbiamo preso in mano un Partito Democratico dilaniato e indebolito da scissioni e lotte intestine”. Lo scrive il candidato del Pd a Nuoro Carlo Prevosto, a margine dei primi dati dello scrutinio, ancora in corso nel capoluogo di provincia.

“Ci siamo proposti 2 obiettivi” scrive. “Il primo di restituire al PD la sua consistenza elettorale, scopo raggiunto rispetto al dato delle regionali; secondo offrire un alternativa di governo alla città di Nuoro. Dobbiamo onestamente ammettere di non essere stati in grado di spiegarlo agli elettori. Riconosciamo il successo di Andrea Soddu invitando gli elettori di centro-sinistra a sostenerlo al ballottaggio”.