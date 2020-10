A poco meno di un terzo dei voti scrutinati, l’attuale sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, è avanti col 29% delle preferenze sul candidato del centrodestra, Pietro Sanna, che si attesta intorno al 25%.

Per sapere chi guiderà il Municipio tra i due, bisognerà aspettare il ballottaggio dell’8 e 9 novembre prossimi. Molto distaccati l’aspirante sindaco del centrosinistra, il dem Carlo Prevosto fermo all’11%, Lisetta Bidoni, sostenuta da una civica di sinistra e al momento al 10, 6%, lo scrittore Ciriaco Offeddu, quasi al 9%, e Francesco Guccini all’8,6%, entrambi in corsa con liste civiche. Fanalino di coda il candidato del M5s Alessandro Murgia: per lui solo il 6% dei consensi.