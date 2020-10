Sono 117 i sindaci che risultano ufficialmente eletti in Sardegna secondo i dati pubblicati sul sito del Viminale per le Comunali dell’Isola dove erano 156 le amministrazioni da rinnovare.

Quattro sono stati eletti all’interno della città metropolitana di Cagliari, 30 nel Sud Sardegna, 24 nel Nuorese, 31 nell’Oristanese e 28 in Provincia di Sassari. Nel frattempo è ancora in corso lo spoglio delle schede. Dai dati che arrivano dalle quattro città con oltre 15mila abitanti, a Porto Torres (Sassari), Quartu Sant’Elena (Città metropolitana di Cagliari) e Nuoro, unico capoluogo di Provincia, dove si va verso il ballottaggio, mentre a Sestu si profila la riconferma per la sindaca uscente Paola Secci.

Sono, invece, quattro le comunità che saranno rette da un Commissario perché non è stato raggiunto il quorum del 50%+1 degli elettori per rendere valido il voto: Aritzo (Nuoro), Tadasunis (Oristano) e Villanova Tulo (Sud Sardegna).

