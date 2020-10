“Ringrazio i quartesi per il grande sostegno che hanno dato alla nostra proposta di cambiamento. Questo è un risultato straordinario. Abbiamo ascoltato i cittadini, le categorie produttive, chi in questi anni è stato lasciato in dietro. Abbiamo girato i quartieri proposto un programma innovativo di riqualificazione urbana e di inclusione sociale, un progetto innovativo di cambiamento che continueremo a raccontare fino al ballottaggio”.

Cosi Christian Stevelli commenta i primi dati che vengono dai rappresentanti di lista e che vedono la sua coalizione 10 punti sopra quella di Graziano Milia.

“Da domani pur con tutti gli accorgimenti che ci vengono dalle restrizioni della pandemia in corso continueremo a raccontare, rafforzati dall’entusiasmo che ci ha accompagnato in tutta la campagna elettorale la nostra idea di città: un progetto/programma innovativo che guarda al futuro”.